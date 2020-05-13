الدول الخليجية ومخاطر الانهيار الاقتصادي.. بقلم محمد عبد الله 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ليس جديدا الحديث عن تأثير انخفاض اسعار النفط على استقرار الدول الخليجية وعبورها بأمان مرحلة الخطر فقد كثر الحديث عن هذا الأمر ، ومع هذا الوضع الذى يعيشه العالم من انتشار جائحة كورونا والكساد الكبير الحادث الان والتوقعات بحدوث الاسوأ فى المستقبل القريب ، مع هذه الظروف تم الحديث مجددا عن مخاطر نضوب الذهب الأسود ومايسببه هذا الأمر من انهيار حتمى للدول الخليجية أو على الاقل لنقل بعضها .

ونتوقف هنا مع الانذار الصادر فى بداية العام 2020 عن صندوق النقد الدولى الذى حذر من انتهاء صافى الثروة المالية لدول الخليج بحلول العام 2034 ، لكن انهيار اسعار النفط وازمة كورونا ليتم تعديل الانذار ويكون القول الجديد ان مقدرات الدول الخليجية معرضة للانهيار فى عام ونصف ، فالنفط يوفر من 70 الى 90 بالمائة من دخل دول الخليج العربية ، وكان هذا جيدا منذ عام 2000 حتى عام 2014 خلال مايعرف بالطفرة النفطية ، لكن بات المشكلة منذ 2014 وحتى يومنا فى ظل تراجع الاسعار اذ ارتفعت ديون حكومات مجلس التعاون الى نحو اربعمائة مليار دولار فى 2018 .

قبل كورونا كانت ثروة الخليج المقدرة بنحو ترليونى مليار دولار مهددة بالاختفاء فى غضون خمسة عشر عاما وبعد كورونا أصبحت الازمة اقرب فنحن أمام اسوأ ركود منذ عام 1929 ، والنفط يفقد اكثر من 50% من قيمته منذ بدء الوباء ، ثم دخل العالم مرحلة التخمة النفطية وسجل العالم لاول مرة فى التاريخ سعرا سلبيا مع توقعات ببقاء الأسعار منخفضة وشديدة التقلب ، وهذا يمثل ضربة عنيفة لدول الخليج التى تحتاج الى اسعار مابين 60 الى 85 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن فى موازناتها لكن هذا امر أصبح مستحيلا على المدى القريب .

أمام دول الخليج احد حلين : الاقتراض أو السحب من الصناديق السيادية أو الاثنان معا ، فالاقتراض يكون أما من مؤسسات دولية اوعبر بيع سندات حكومية ، السعودية طرحت سندات للبيع بنحو سبعة مليارات دولار والامارات تفكر فى اصدار سندات مالية اتحادية ، وتجرى محادثات بشأن قروض محتملة ، قطر اطلقت عملية بيع سندات بقيمة عشرة مليارات دولار ، البحرين تجرى مباحثات مع بنوك لقرض مباشر بنحو مليار دولار ، دولة واحدة لن تقترض فى المدى القريب هى الكويت بسبب صندوقها السيادى الكبير والقيود الدستورية .

الصناديق السيادية باتت فى خطر الان فكورونا المستجد كبدها خسارة نحو ترليون دولار (فى عموم العالم) ، ومن المتوقع ان تفقد الصناديق السيادية الخليجية 296 مليار دولار من قيمتها بنهاية العام 2020 ،

ومن المعروف ان السعودية فى عام 2015 خفضت اصولها الخارجية بنحو 100 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة وهى الان أمام خسائر اكبر .

الاشهر الثمانية عشر القادمة مؤلمة لكل دول الخليج النفطية لكن السعودية الاكثر تضررا بسبب خسارتها 12 مليار دولار هذا العام بسبب الغاء رحلات الحج والعمرة والازمة ستجبر الدول على فرض حزمة من الاجراءات الصعبة كخفض الإنفاق الحكومى وفرض ضرائب اكثر وترشيد الانفاق وخفض فواتير المرتبات العامة ، وصندوق النقد الذى يقترح هذه الاجراءات يعرف انها ذات عواقب اجتماعية وسياسية كبيرة فهى تؤثر على المواطنين والوافدين جميعا والحكومات تعرف ان هذه الاجراءات تمثل خطرا سياسيا كبيرا بسبب التأثير السلبى المحتمل على المواطنين الذين طالما تعودوا على الرفاه لكن آخر العلاج الكى .