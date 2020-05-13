إحتفالات على الإنترنت بعد ضرب فتحي في مسلسل (البرنس)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اطلقت الاحتفالات على جميع منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الـ19 من مسلسل “البرنس”، الذي يلعب بطولته الفنان المصري محمد رمضان. وجاءت هذه الاحتفالات والفرحة الشديدة بعد مشهد ضرب “علا” التي تجسدها الفنانة اللبنانية نور لـ”فتحي” الذي يجسده أحمد زاهر. واعتبر المشاهدين أن ضرب نور لفتحي انتصار للخير على رمز الشر في العمل. وتصدر زاهر خلال الساعات الماضية “ترند” تويتر مصر والوطن العربي بسبب مشهد نهاية الحلقة التي عرضت أمس من مسلسل “البرنس”، والذي ألقى فيه ابنة شقيقه رضوان البرنس (محمد رمضان) في الشارع لكي يتخلص منها. وقال زاهر في تصريحات صحفية، “كرهت شخصية فتحي، بسبب الشر المطلق الذي ينشره في حلقات المسلسل ولكنني سعيد بالنجاح الكبير الذي حققته الشخصية مع الجمهور”. “البرنس” من كتابة وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش. وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الورث وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم. سبوتنيك