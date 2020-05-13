التحالف المريخ يسعي للإطاحة بمجلس سوداكال

الخليج 365 : أصدر التحالف المريخي بيان أكد من خلاله عزمه علي الإطاحة بمجلس ادارة نادي المريخ بقيادة السيد ادم سوداكال وتحصلت (الصحيفة) علي نسخة منه حيث يعكف التحالف علي التحرك في كل الاتجاهات من أجل سحب الثقة من المجلس بعد أن فشل في تنفيذ كل المهام هذا ومن المتوقع أن تشهد دار النادي حراكا كبيرا خلال الساعات القادمة.

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