العروض تنهال على نجم الهلال اطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد لاعب الهلال اطهر الطاهر أن عقده مع ناديه قد انتهى أجله في 10 مايو، نافيا أن يكون مجلس إدارة الفريق برئاسة أشرف سيد أحمد الكاردينال، قد جلس معه أو فوض أحداً بشأن تجديد التعاقد لفترة أخرى.

وقال الطاهر إنه تلقى عددا من العروض من قبل أندية عربية كبيرة، رافضا الإفصاح عنها حاليا.

وأضاف “اعتقد أن الأولوية لأي عرض ستكون لفريق الهلال ذلك النادي الكبير وصاحب السمعة المتميزة عربيا وأفريقيا”.

وأوضح الطاهر بأن الإحتراف الخارجي طموح شخصي له، وأن اللعب للأندية السودانية سواء كان الهلال أو المريخ أكبر أندية السودان حتما لن يكون طموح لاعب يرغب في الانتقال الخارجي والظهور في كبريات الدوريات الإقليمية والعالمية.

وتابع” عندما تعود الحياة إلى طبيعتها وينجلي كورونا ويتم فتح المطار ربما أسافر لإجراء إختبارات مع بعض الأندية”.

وأعلن الطاهر أنه يكن كل التقدير والحب لشعار الفريق الأزرق الذي تربى في كنفه ونهل من فنونه وابداعاته المبهرة، محييا الجماهير الوافية التي قدمت للنادي واللاعبين وما بخلت في أي وقت خاصة عند الشدائد والملمات العظيمة إبان بطولة الأندية الأفريقية.

وأفاد انه منذ 6 أشهر كان له حق فتح باب التفاوض بشأن تجديد العقد أو الانتقال لأي فريق أخر إن لم يرغب الفريق الهلالي في الابقاء عليه، بيد ان التنافس الافريقي وخوض الفريق لمباريات حاسمة كان يحتاج للتركيز الشديد والتفرغ نفسيا لتلك البطولة المهمة في القارة السمراء.

وسخر الطاهر خلال حديثه ل” سودان 4 نيوز”، مما ذاع في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل بشأن حسم أمر تجديد ولاءه لفرقة “سيد البلد”، وزاد ” هذه إشاعات لم يفاوضني أحد وأنا حاليا أركز على إجراء تمارين بالمنزل حفاظاً على اللياقة البدنية”.

وعبر الطاهر عن صادق أمنياته ودعواته بعبور البلاد مرحلة جائحة فايروس كوفيد _19 “كورونا” بسلامة وأمان لكل الشعب السوداني.

ويشير “سودان 4 نيوز “، إلى أن الطاهر يعد من اللاعبيين الذين تربوا داخل القلعة الزرقاء متدرجا من المراحل السنية، و أفلح في الدخول للتشكيلة الرئيسة للفريق في وقت وجيز رغم وجود كبار النجوم.

كما أدخل المدافع المتقدم للفرقة الزرقاء الفرحة لقلوب الهلاليين في لحظات حاسمة ومصيرية وأمام أندية أفريقية ذائعة الصيت على رأسها تي بي مازيمبي الكنغولي والنجم الساحلي التونسي، وصاحب السجل الذهبي للبطولات أفريقيا الأهلي المصري.