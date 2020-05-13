المريخ يفتح خطا مع مدرب وطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فتح المريخ خطا مباشرا مع المدرب كفاح صالح مدرب الامل عطبرة لقيادة المريخ في الفترة المقبلة وذلك خلفا للمدرب التونسي امين المسلمي وتفيد متابعات الصحيفة ان المريخ اقترب كثيرا من التعاقد مع كفاح صالح.

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