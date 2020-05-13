الخليج 365 :
اتخذّ مدرب المريخ السابق، أمين المسلمي، خطوةً غريبةً خلال الساعات الماضية بعد إنهاء تعاقده مع نادي المريخ.وأوقف المسلمي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” -التي كانت مخصّصة للتواصل مع جماهير النادي – بصورةٍ نهائيةوتعرّض المسلمي لانتقاداتٍ لاذعةٍ في “الفيديو” الأخير على الصفحة، الذي اعتذر فيه عن التسجيل الصوتي المسرب وأكّد فيه أنّ علاقته مع الجميع جيدة.وكان المسلمي قال في التسريب الصوتي إنّه تسرّع في توقيع العقد مع المريخ ، ووصف آدم سوداكال بالمحتال والنصاب.وأنهى المريخ عقد أمين المسلمي وطاقمه المعاون مساء السبت كردّ فعلٍ مما أثاره المدرب.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة غريبة من التونسي المسلمي عقب اعفائه من الجهاز الفني للمريخ.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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