نادي كنغولي يخطف مهاجم صقور الجديان

الخليج 365 : عاودت إدارة نادي موتيمبا الكنغولي اتصالاتها باللاعب السوداني محمد المصطفي مهاجم المنتخب السوداني ونادي الخرطوم الوطني تمهيداً لضمه لكشف موتيمبا الكنغولي عقب انتهاء عقداللاعب مع ناديه وضمه وفق صفقة حرة .يذكر أن اللاعب محمد المصطفي “27 عاما” ، تخرج في كلية الهندسة و على وشك نيل درجةالماجستير من جامعة الزعيم الأزهرى ويلعب لنادى الخرطوم الوطنى والمنتخب الوطنى، و ينتهي عقده فى شهر مايو الحالي ويعد من الأسماء المطلوبة في الهلال والمريخ.

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