المذيعة رشا الرشيد تكشف حقيقة “غيرتها” من زميلتها السابقة تسابيح خاطر.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأ الصحفي أحمد دندش عبر برنامجه “الصندوق” المذاع على فضائية أنغام ضيفته المذيعة اللامعة رشا الرشيد بسؤال حول غيرتها من زميلتها السابقة مذيعة قناة الحدث تسابيح مبارك خاطر.وبحسب متابعات محررالموقع فإن المذيعتان كانتا قد تزاملتا بقناة النيل الأزرق وشكلتا ثنائية شهيرة, رشا الرشيد في حديثها لدندش نفت هذه التهمة وأكدت أنها لا تفكر بهذه الطريقة, وبررت ذلك بأن الشخص الغيور أو الحاسد هو الذي يمتلك نعم وهو لا يراها ولذلك قد يحسد شخص هو أقل منهكما أشادت بزميلتها تسابيح التي وصفتها بــ(الشاطرة) والمميزة منذ ظهورها الأول, وذكرت أنها كانت من أقرب الصديقات لها ولكن ظروف الحياة جعلت كل واحدة في مكان.وأكدت رشا أن تسابيح نجحت في المكان الذي تعمل به كما أنها هي أيضاً حققت نجاح يرضيها سواء أن كان عملياً أو مادياً أو أسرياً.