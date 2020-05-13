تسجيل 134 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، مساء “الثلاثاء”، عن تسجيل (134) حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحدوث (6) وفيات.

وذكر التقرير الوبائي، أن الحالات ارتفعت إلى (1661)، متضمنة (80) وفاة، بتسجيل (4) وفيات في ولاية الخرطوم، ووفاة واحدة من ولاية الجزيرة توفت بمركز العزل بسنار، ووفاة واحدة من سنار توفت بمركز العزل بمدني، في حين تماثلت (12) حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى (173) حالة، وأوضح التقرير، أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم (104) حالة، الجزيرة (21)، القضارف (8)، سنار (حالة واحدة).

وبحسب التقرير، فإن معدل الإصابات تراكمياً منذ بداية الوباء بلغ في ولاية الخرطوم (1354) حالة، الجزيرة (85)، القضارف (52)، نهر النيل (9)، غرب كردفان (5)، سنار (43)، شمال كردفان (64)، شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (17)، شمال دارفور (5)، الشمالية (7)، النيل الأبيض (4)، غرب دارفور (4)، كسلا (6)، البحر الأحمر (2)، وسط دارفور (2) وحالة واحدة لولايتي (النيل الأزرق وجنوب كردفان).