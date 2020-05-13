الحِزب الجمهوري: تلقينا تهديدات ارهابية بإغتيال قياداتنا وتفجير دارنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الحزب الجمهوري السوداني،تلقيه تهديدات بتنفيذ حملة إغتيالات من قبل ما أسماهم جماعة الهوس الديني تستهدف قيادات الحزب.

وكان القيادي في الحزب والأمين العام للمركز القومي والمناهج والبحث التربوي، عمر القراي لاقي إنتقادات واسعة على خلفية إتجاه نحو إحداث تغييرات جذرية في المناهج الدراسية تستهدف تنقيتحها من فكر الجبهة الإسلامية.

وقال بيان صادر عن الحزب أن الحزب تلقى تهديدات عبر موقعه الالكتروني من قبل جماعات إرهابية بتنفيذ إغتيالات تستهدف قيادات الحزب، بجانب تفجير داره في أمدرمان.

وكشف البيان عن مُباشرة الحزب لإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من بثو التهديدات، وطالب السُلطات الحكومية بعدم التهاون مع التهديدات والتصفية الجسدية للأفراد والجماعات التي تمارس حقوقها التي كفلها القانون.