عاجل.. تعرف على أحدث مسئولي وزارة الصحة بالسودان

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الأربعاء 13 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تكليف، د. نهلة جعفر بالمهام الإدارية وتنسيق العمل بادارة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم وذلك في اطار الترتيبات الادارية التي من شانها ان تنظم عمل الوزارة وتدعم الاداء العام.
وأكدت الوزرة أنها ستقوم ببعض الإصلاحات على هيكل الإدارة بحيث تكون تبعية المراسم لادارة المكتب التنفيذي للوزير وتطلع العلاقات العامة بشؤون الأقاليم والشراكات الداخلية الأخرى، اما الشراكات الخارجية ستكون من متابعة الصحة الدولية.
وسيتم لاحقا تكوين فريق إعلام متكامل ومتخصص من الأطباء وكوادر طبية واعلاميين متخصصين يهتم بقضايا الصحة العامة، وقضايا المخدمين من الكوادر الطبية وقضايا المواطنين، وسيتم تعيين فريق اعلامي متكامل يشمل الناطق الرسمي للوزارة والذي ستفتح الوظائف له قريبا لتكون للمنافسة العامة حسب التخصص والمؤهلات.
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