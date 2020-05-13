احداث العنف القبلي في كادقلي تتصاعد وحرِق ثلاثة أحياء شمال المدينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إتهم مواطنون في مدينة “كادقلي” حاضرة ولاية جنوب كُردفان،حِزب المؤتمر الوطني المحلول،بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها المدينة على مدار يومين.

وقال مواطنون إستنطقتهم “صوت الهامش” أن الأحداث في الولاية بدأت عقب تسيير موكب جماهيري نظمه منسوبي النظام المخلوع “الإثنين” مشيراً إلى أن الحكومة سمحت لهم بالوصول لأمانة الحِكومة وتسليم مذكرتهم للأمين العام للحِكومة .

وأضافوا أن الإشتباكات بدأت بعد زمن قليل من تسليم المذكرة في مناطق شارع كحليات، بين المواطنين ومنسوبي المؤتمر الوطني، لقي فيه أحد أبناء النوبة مصرعه وأصيب آخر.

وأشاروا إلى أن الصّراع بين فرع “دار نعيلا” في قبيلة الحوازمة وفرع”الأنقولا” في قبيلة النوبة، وبيّنو أن منسوبي حِزب المؤتمر الوطني المحلول، يقودون خط مع قبائل “البقارة” في الولاية.

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ونوهوا أن الإشتباكات التي دارت االثلاثاء في سوق “النيم” إستخدم فيها الأسلحة الثقيلة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى يجري حصرهم.

وشهدت ثلاث ولايات في السُودان في الإسبوع الجاري نزاعات قبيلية، حيث يتهم ناشطين منسوبي النظام المخلوع بتغذية الصراعات القبلية في كل من ولاية جنوب دارفور، وولاية كسلا، ومؤخراََ مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان .

وفي الأثناء قال الناشط الفاضل سنهوري عبر صفحته في “الفيس بوك” نقلاََ عن شِهود عيان أن

أحداث كادوقلي التي بدأت من السوق صباح إنتقلت إلي قرية “البرداب” التي تبعد من كادقلي”37″ شمالاََ،.

مشيراً إلى أنه تم حرق حوالي ثلاثة من أحياء النوبة وهي”حلة طروجي وحلة الريكة وحلة الفاوة” وتم فيها حرق وسلب وقتل ونهب من قبل عناصر مليشيات من الرعاة من دار نعيلة