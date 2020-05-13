عاجل.. تحركات سودانية لاستئناف مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 13 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض ومسؤول شئون المياه العابرة بوزارة الري السودانية، إن معظم القضايا محل التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة سد النهضة والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها.



وكشف حمد، عن تحركات يضطلع بها السودان لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90% من نقاط الخلاف، مشيرا إلى الاتصال التليفوني الذي أجراه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بوزير الخزانة الأمريكية في مارس الماضي، والذي جرت جولات واشنطن التفاوضية تحت رعايته، وكذلك اتصاله بالرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي.

وأضاف: "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا وصولا لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل في يوليو".

كان السودان قد كشف مساء أمس الثلاثاء، عن مقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي بشأن عملية الملء الأول لخزان سد النهضة، والتي تستهدف أديس أبابا الشروع فيها خلال يوليو المقبل.

وبحسب بيان صحفي، أكد السودان «موقفه الثابت» بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة، والمتوقع في يوليو المقبل.

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واعتبر السودان أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

وجاء ذلك في خطاب لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ردا على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول.

وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضح أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

ومن جهته، قال وزير الري الأسبق محمد نصر علام، إن القرار السوداني يجنب القاهرة والخرطوم محاولة تهرب إثيوبيا من توقيع اتفاق شامل يضمن سلامة السد الإنشائية، وكذلك التداعيات الهيدرولوجية والبيئية الكبيرة لسد النهضة وخاصة في أوقات الجفاف وكذلك أثناء الفيضانات العالية، مضيفًا: "وما حدث هذه الأيام في خزان أوين وغرق جنوب السودان ليس ببعيد".

وتابع: "كما يحول بين إثيوبيا وأهدافها السياسية للهيمنة والتحكم فى النيل الأزرق لتنفيذ أجندتها السياسية في المنطقة".

ومن ناحيته، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور مساعد عبد العاطي، إن إثيوبيا بدأت تدرك الآن خطورة وضعيتها أمام المجتمع الدولي بعد جولة واشنطن، مطالبا مصر والسودان بالتمسك بمخرجات هذه المفاوضات، والترويج المشترك لها على الأصعدة كافة، في ضوء مجريات النزاع منذ 2011، ومن خلال الإسناد القانوني للوقائع والتصرفات الصادرة عن الجانب الإثيوبي، في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.