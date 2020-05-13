الحركة الشعبية: ما يهدد وحدة السودان هو استبداد أيديولوجيا انتماءات ما قبل الدولة الوطنية الحديثة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الحركة الشعبية ”شمال“ إن الخروج من وحل الفكر الديني وقبول العيش المشترك بين جميع مكونات السودان، وحماية حقوق الإنسان، وصون حقوق الأقليات، وحماية طبيعة الدولة يستوجب إقرار مبدأ ”علمانية الدولة“.

وذكرت بان الواقع السوداني، بات مفتوحا على كل الاحتمالات في خضم الخلافات الكبيرة والانقسامات الحادة بين القوي السياسية، لذلك جعلها الدفع بـ ”المبادئ فوق الدستورية“ كمخرج يمهد الطريق أمام تحقيق سلام عادل ومستدام وبناء مشروع وطني حقيقي يفضي لتحقيق الاستقرار الدستوري، يحافظ على الوحدة.

وأشارت الحركة ان تلك المبادئ، تهدف الي إنهاء مشروعية العنف والغلبة، وتبني مشروعية العقد الاجتماعي، تفادي تكرار السياسات الفاشلة التي ولدت الحروب والأزمات وخلفت مرارات أدت الي تقسيم السودان، ولا تزال تهدد وحدته.

مشددا على أن أكثر ما يهدد وحدة السودان هو استبداد أيديولوجيا انتماءات ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، ولذلك فإن السودانيين بحاجة ماسة لدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، وتأسيس عقد اجتماعي بين السلطة السياسية ومجموع مكونات المجتمع.

وقال الناطق باسم الوفد المفاوض للحركة، الجاك محمود الجاك، إن إعمال مبدأ الفصل التام بين الدين والدولة، يحتم بناء دولة قابلة للحياة وقادرة على اللحاق بركب الحضارة الإنسانية، وتفكيك المركزية القابضة، وتبني نظام حكم لامركزي في السودان.

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وأضاف الجاك في مقال أن منع الطغيان واستبداد الأغلبية، يتطلب تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون، واستدامة الديمقراطية، وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإسباغ الحماية الموضوعية على بعض أحكام الدستور في مواجهة التعديلات الدستورية.

مشيرا الي ان مسئولية الحركة الشعبية كقوة رئيسية كبيرة في ابتدار وقيادة حملة تنويرية وتثقيفية بهدف تشكيل وبلورة الوعي الجمعي بأهمية المبادئ فوق الدستورية وضرورة تبنيها، لافتا الي آن الأوان للقيام بعملية فرز واصطفاف سياسي جديد لإنقاذ السودان.

وأعرب عن أمله أن تضامن الأحزاب والتنظيمات العلمانية، وقوى الاستنارة، والهامش، ولجان المقاومة، والنساء، والشباب، والطلاب وجميع المتضررين من الأوضاع القائمة في السودان ولهم مصلحة حقيقية في التغيير الجذري، مع الحركة في معركة المبادئ فوق الدستورية.