شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت حركة السفن بميناء بورتسودان خلال هذا الأسبوع حركة نشطة.
وأفاد مصدر بإدارة كنترول الموانئ البحرية (الصيحة) بأن (7) سفن تعمل الآن على تفريغ حمولتها من السكر بطن إجمالي (179.789) طن، في حين تفرغ سفينتان حمولتهما من القمح بطن إجمالي (103.826) طن.
وأشار إلى أن سفينتان تفرغان حمولتهما من الحديد بطن إجمالي (48.224) طن، وتباشر سفينة في تفريغ حمولتها من الأسمنت بنحو (8250) طن.
ونوه المصدر إلى تفريغ تانكر بميناء الخير لحمولته من الجازولين بنحو (43.719) طن، وأشار إلى صادر علف حيواني بـ(18.064) طن عبر السفينة( FIRST BRIDGE).
وكشف المصدر لـ(الصيحة)، عن وجود عدد من السفن محملة بالقمح والأسمنت والحديد وغاز الطهي والدقيق وزيت زهرة شمس، إضافة إلى تانكر ايثانول، وأوضح أن السفن في انتظار استكمال إجراءاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تفريغ أطنان من القمح والدقيق والسكر والحديد بميناء بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.