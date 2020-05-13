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تفريغ أطنان من القمح والدقيق والسكر والحديد بميناء بورتسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت حركة السفن بميناء بورتسودان خلال هذا الأسبوع حركة نشطة.
وأفاد مصدر بإدارة كنترول الموانئ البحرية (الصيحة) بأن (7) سفن تعمل الآن على تفريغ حمولتها من السكر بطن إجمالي (179.789) طن، في حين تفرغ سفينتان حمولتهما من القمح بطن إجمالي (103.826) طن.
وأشار إلى أن سفينتان تفرغان حمولتهما من الحديد بطن إجمالي (48.224) طن، وتباشر سفينة في تفريغ حمولتها من الأسمنت بنحو (8250) طن.
ونوه المصدر إلى تفريغ تانكر بميناء الخير لحمولته من الجازولين بنحو (43.719) طن، وأشار إلى صادر علف حيواني بـ(18.064) طن عبر السفينة( FIRST BRIDGE).
وكشف المصدر لـ(الصيحة)، عن وجود عدد من السفن محملة بالقمح والأسمنت والحديد وغاز الطهي والدقيق وزيت زهرة شمس، إضافة إلى تانكر ايثانول، وأوضح أن السفن في انتظار استكمال إجراءاتها.

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