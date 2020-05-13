الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن “الجيش الوطني الليبي” عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، فيما أفادت وسائل إعلام بأن “الجيش الوطني” صد هجوما “للقوات المدعومة من تركيا بمحور الرملة جنوب العاصمة طرابلس”.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة “للجيش الوطني الليبي” عبر “فيسبوك”، إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت أمس الثلاثاء، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالقرب من مدينة الشويرف في جنوب غرب البلاد.

من جانبها، أكدت كتيبة 82 مشاة بـ”الجيش الوطني”، أن الطائرة التركية أسقطت في وادي الرتم قرب منطقة الشويرف.

وأفادت “بوابة إفريقيا” الإخبارية الليبية، بأن “الجيش الوطني” تصدى مساء الثلاثاء لهجوم ومحاولة تقدم لقوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، بمحور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي، وسط أنباء عن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين في المنطقة. RT المادة السابقة لجان مقاومة الباوقة: لم نعتدي على طلاب خلوة الشيخ عبدالرحمن المقالة القادمة تفريغ أطنان من القمح والدقيق والسكر والحديد بميناء بورتسودان

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