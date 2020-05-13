لجان مقاومة الباوقة: لم نعتدي على طلاب خلوة الشيخ عبدالرحمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انتقدت لجان مقاومة الباوقة بعد بابكر بشرق النيل استمرار حملات تشويه لجان المقاومة من قبل بقايا النظام البائد على خلفية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واتهامها بالاعتداء على خلوة الشيخ عبد الرحمن بشير .
وقالت في بيان لها بحسب الجريدة، لقد رأيتم مانشر من أكاذيب بخصوص لجان المقاومة عامة وخاصة لجان مقاومة الباوقة أنها إعتدت بالضرب على طلاب الخلاوي ، وأدانت بشدة تلك الأكاذيب ووصفتها بانها عار من الصحة وحذرت كل من يحاول اشانة سمعة لجان المقاومة عامة، كشفت عن اتجاهها لتحريك الإجراءات القانونية.
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