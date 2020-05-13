الاوقاف: قتيل الخلاوى بشرق النيل لا علاقة له بالتعدي على الحريات الدينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، أن شخصا قُتل وأصيب آخرون، في أحداث مؤسفة شهدتها إحدى الخلاوى في شرق النيل بالخرطوم، موضحة أن الحادث ليست له أي أبعاد دينية أو سياسية.

وذكرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، في بيان مساء الثلاثاء، أن نتائج التحقيق الأولية التي قامت بها الوزارة، أظهرت أن الحادثة وقعت بسبب تصاعد النزاع حول إدارة بئر مياه بالمنطقة بين إدارة الخلوة وأهالي الحي، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين.

وأضافت أن الحادثة ليست لها أية علاقة بالتعدي على الحريات الدينية، أو عدم احترام حرية التعبد والاعتقاد، أو لديها خلفيات ومسببات ذات طابع أو خلاف سياسي، بل الصراع حول مورد مياه (بئر)، وهو نزاع قديم متجدد، لافتة إلى أنه تم القبض على الجنة، وفتحت بلاغات تجاههم.

وشددت على ضرورة أن تمضي القضية في مسارها القانوني ومحاسبة كل المتورطين والمتسببين في هذا الحادث، وعلى حرص السودان على احترام الحريات وأداء الشعائر الدينية في الأوضاع الاعتيادية والطارئة.

وأوضحت أن هذه الحادثة المؤسفة تسلط الضوء على بعض الجوانب المتصلة بإدارة بعض المرافق التنموية التي يحتاجها الإنسان، والتي تحتاج للتوصل لتفاهمات مقبولة ومرضية للمجتمعات المحلية وتجنب استخدام أي سلوك مخالف للقانون أو يجنح للعنف لحل المنازعات.