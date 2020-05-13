عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 13 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصحة : تسجيل” 134″ إصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع العدد الكلي إلى ” 1661″

والي الخرطوم: إحالة ملف محطة مياه الصالحة الجديدة الى لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

توصية بإقالة وزير الصحة السوداني لإتخاذه قرارات خاطئة بشأن أزمة كورونا

الجريدة

تحالف المحامين الديمقراطيين يعلن عدم اعترافه بانتخابات تجمع المهنيين

المالية توجه بصرف مرتب مايو عبر الصراف الآلي

خطة لتسريع الوصول للحالات بالخرطوم

قوى التغيير تنفي دعوتها سحب الثقة من وزير الصحة

قيادي بالشيوعي: الاتفاق على إقالة وزير الصحة من أحلام الدولة العمقية

استقالة المشرف الاداري لمركز جبرة للعزل

نائب رئيس مؤتمر البجا يشكك في شرعية اتفاق مسار الشرق

تجمع التمريض يرفع الاضراب عن الحالات الباردة

الشؤون الدينية: حادثة خلوة التيجاني وقعت نتيجة نزاع حول (بئر مياه)

تجمع المحامين: نزاعات الشرق سياسية وليست قبلية

أخبار اليوم

رئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة يكشف لأخبار اليوم الكثير والمثير في حوار الأسرار

ولاية الخرطوم: خطة لتسريع الوصول للحالات المشتبهة ودخول معمل جديد لتسريع التشخيص

إستقالة “5” مدراء إدارات بوزارة الصحة الاتحادية لعدم المؤسسية في إتخاذ القرار وغياب الشورى والديمقراطية

19حالة وفاة بالجزيرة و9 اصابات جديدة بكورونا

اخبار اليوم الالكترونية تتحصل على وتنشر نص العقد الاجتماعى الجديد المقترح من حزب الامه القومى

الوطن

١٣٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان يرفض مقترح إثيوبيا لتوقيع اتفاق جزئي لملء سد النهضة

أطباء يؤكدون وجود خلل في النظام الصحي

تفكيك شبكات متخصصة في تهريب المخدرات

السوداني

المكون العسكري يدرس أسماء 3 مرشحين لشغل حقيبة وزارة الدفاع بالسودان

المالية توجه بصرف مرتبات مايو عبر الصراف الآلي

شركاء الحُكم في السودان يوصون بإقالة وزير الصحة

البرهان يبحث مسار تنفيذ إتفاق سلام جوبا مع مسؤولين بجنوب السودان

النيل الدولية

السودان يرفض مقترحًا أثيوبيا بشان سد النهضة

توجيه بصرف مرتبات مايو عبر الصرافات الآلية

اطلاق نار داخل غرفة عمليات يتسبب في اغلاق مستشفى

والي الخرطوم: إحالة ملف محطة مياه الصالحة الجديدة الى لجنة إزالة التمكين

خطة لتسريع الوصول للحالات المشتبهة ودخول معمل جديد لتسريع التشخيص

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السوداني الدولية

الخرطوم تعلن عن خطة لتسريع الوصول للحالات المشتبهة بكورونا

مبادرة لتنمية بحر أبيض

اليوم التالي

السودان يرفض مقترحاً إثيوبياً بملء سد النهضة ويتمسك بالاتفاق الثلاثي

تحالف المحامين: انتخابات تجمع المهنيين معيبة وتمثل حزباً واحداً

المدير الإداري لمركز العزل بجبرة يتقدم باستقالته

خطة لسرعة الوصول لحالات الاشتباه بكورونا وزيادة التحوطات للحد من الحركة والتكدس

آخر لحظة

على شمو ينفي خبر وفاته

تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضأن للسعودية

مدير الإذاعة التلفزيون في الحجر الصحي

البرهان يجري إتصالا بمشار

صوت الأمة

الامة القومي يدعو “الانتقالية” الى بسط هيبة الدولة بمناطق النزاعات

قيادي بالثورية: شلة اصحاب اختطفت الحرية و التغيير

السودان يرفض توقيع جزئي لملء سد النهضة

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

البرهان يجري إتصالات بمسؤولين بحكومة جنوب السودان

البرهان يتلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأثيوبي

عبد الرحيم دقلو يتفقد محطات كهرباء ومياه محلية تُلس

الشئون الدينية: لاعلاقة لحادثة شرق النيل بالتعدي على الحريات الدينية

الشامي يدعو لايجاد المعالجات للمشاكل التي تحدث بشرق السودان

التعايشى: المساعي الجادة لاكمال كافة الجوانب ادي لتأخر تنفيذ ملف السلام

الخارجية تشيد بالجاليات السودانية لدورهم لحشد الدعم لتخفيف آثار الكورونا

فيصل يدعو للالتزام الصارم بالاجراءات الاحترازية والصحية

الصحة: تسجيل (134) اصابة جديدة بكورونا و(6) وفيات

وزير الصحة يدعو الى وقف الاحتراب القبلي ونبذ العنف

خطة لتسريع الوصول للحالات المشتبهة ودخول معمل جديد لتسريع التشخيص

توجيه بصرف مرتبات مايو عبر الصرافات الآلية

السودان يؤكد موقفه الثابت لاتفاق سد النهضة

السودان يشارك في الاجتماع الاستثنائي للسكرتارية العامة للكوميسا

الضي يطمئن على إستعدادات وزارة الزراعة لإنجاح الموسم الصيفى

الإدارة الأهلية بكادقلي تدفع برؤية لإستتباب الأمن والإستقرار

تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضأن للسعودية

قرار باغلاق الاسواق بالدمازين والروصيرص