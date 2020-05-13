روحاني: الإدارة الأمريكية الحالية هي الأسوأ وأكثر حكومة شريرة في العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن “الإدارة الأمريكية الحالية هي أسوأ وأكثر حكومة شريرة في العالم، ودائما ما هاجمت الشعوب المظلومة”.
وقال روحاني، في كلمة متلفزة: “أسوء وأكثر حكومة شريرة في العالم الآن هي الحكومة الأمريكية، ودائما ما هاجمت الشعوب المظلومة لكن ليس إلى هذا الحد”، وذللك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وأضاف: “لقد تعرضنا لعقوبات اقتصادية منذ عامين، في وقت كنا نواجه فيه كورونا”.
وكان الرئيس الإيراني أكد أخيرا استعداد بلاده للرد بشكل حاسم وساحق على الولايات المتحدة في حال تم تمديد العقوبات التسليحية على إيران، كما وجه رسالة إلى السعودية وإسرائيل، مؤكدا أنهم الذين أقنعوا الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وسيقولون له إنهم ارتكبوا خطأ جسيما”.
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