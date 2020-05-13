عضو تجمع المهنيين قمرية: نحن اجسام مهنية ولانلجأ للترضيات كالاحزاب السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** القائمة شملت كفاءات وكوادر مؤهلة لقيادة التجمع .

** موعد الإنتخابات محددة منذ فترة وكل الاجسام كانت على علم بالموعد

** نحن اجسام مهنية ولانلجأ للترضيات كالاحزاب السياسية

أثار قرار اعلان تجمع المهنيين لسكرتاريته الجديدة بعد إنتهاء أجل الدورة الاولى كثير من الجدل واللغط بوسائل التواصل الإجتماعي، وقال عدد من الناشطين والمهتمين بأن اختيار السكرتارية الجديدة شابه الغموض، فيما وصفه آخرون بأنه فعل غير ديمقراطي ولا يتناسب مع المرحلة، (الجريدة) أجرت حوارا مع عضو تجمع المهنيين الاستاذه قمرية عمر التي كشفت العديد من الجوانب والإجراءات التي اتبعها التجمع بشأن أنتخابات سكرتارية التجمع فالى تفاصيل الحوار :

* هل الخلافات داخل سكرتارية تجمع المهنيين هي من عجلت بانتخابات التجمع ؟

لا ابدا، لاتوجد خلافات، كل الذي حدث هو ان الفترة الزمنية للسكرتارية انتهى أجلها، وعليه تم إنتخاب سكرتارية جديدة لدورة جديدة .

* البعض يشكك فى معايير ترشيح الكوادر، وهناك من يقلل من كفاءة بعض الكوادر الجديدة ؟

الذي أثق فيه ان كل أعضاء تجمع المهنيين مؤهلين ليتبوأوا مكانهم في السكرتارية، لأن هنالك اشتراطات ومعايير لذلك .

* ماهي تلك المعايير ؟

المعايير هي ان يكون العضو المرشح تم انتدابه من أحد اجسام تجمع المهنيين .

* كيف جرت الإنتخابات وهل تجمع المهنيين أعلن ذلك بوقت كاف ؟

جرت العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية بحته، تم الإعلان عنها قبل وقت كاف، وكان زمنها معروف ومعلوم لكل الأجسام الممثلة داخل تمجع المهنيين .

* هناك تسريبات أشارت الى ان قيادات بالتجمع سعت الى إقناع الاصم للاستمرار لدورة جديدة لكنه رفض، ماصحة ذلك ؟

التجمع قائم على القيادة الجماعية، كل مندوب من حقه ان يرشح ويترشح، الاصم هو مندوب لجنة الاطباء المركزية .

* هناك إتهام بأن الانتخابات تم توجيهها لشخصيات ظلت تعارض السكرتارية والتجمع ؟

هذا حديث غير صحيح، ولاتوجد انتقادات، ربما هناك إختلاف في وجهات النظر، وهذا وضع طبيعي، كل اعضاء السكرتارية والمناديب تتم محاسبتهم ان حدث خطأ ،هم جميعا داخل هياكل الحرية والتغيير .

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* عدد من اعضاء لجنة المعلمين اعتزرو عن الترشح للسكرتارية، لماذا؟

لجنة المعلمين لديها ٣ مناديب، لم يعتذر احدا منهم، وهم عمار يوسف، أحمد ربيع وقمرية عمر، حيث تم انتخاب أحمد ربيع في المجلس المركزي ممثلا لتجمع المهنيين مع آخرين.

* لماذا إنحصرت السكرتارية على المركز ولم تشمل كوادر الولايات ؟

لاتوجد كوادر من الولايات .

* التجمع لجأ الى اسلوب الترضيات بعيدا عن المعايير ؟

نحن لسنا أحزاب سياسية، بل نحن أجسام مهنية، السكرتارية السابقة كان عدد اعضائها قليل ٦ ، في الدورة الجديدة بلغ عدد الأعضاء ٩ عضوا، وبقية الهياكل لديها ممثل في مختلف الاجسام .

* القائمة المعلنة هل تم إعتمادها بشكل رسمي أم ان هنالك استئنافات وطعون؟

تم إعتماد القائمة وهي نهائية، ولن تكون هنالك إضافات أو طعون أو خلافة .

* هناك إتهام بإن السكرتارية قد سيطرت عليها لونية سياسية بشكل واضح ،تعليقك ؟

كل المرشحين هم في الاصل مناديب أجسام بغض النظر عن خلفيتهم السياسية، وهؤلاء هم الاكثر فعالية داخل أجسامهم، وقبل هذا وذاك هم كفاءات لذلك تم تقديمهم .

* لماذا استهلت السكرتارية دورتها بمقابلة الامام الصادق المهدي ؟

من اوجب واجبات التجمع ومهامه هي المحافظة على وحدة الحرية والتغيير، وزيارة الامام الصادق المهدي بمنزله تأتي في هذا الإطار .

* ماهي تقديرات لخطوة حزب الامة القومي بتجميد نشاطه من كل هياكل ولجان قوى الحرية والتغيير ؟

الحقيقة ان حزب الامة ليس له وجود كحزب داخل قوى الحرية والتغيير، وهو موجود داخل كتلة نداء السودان ،والكتلة ممثلة داخل هياكل قوى الحرية والتغيير بغض النظر عن الممثلين ومن اية جهة حزبية داخل كتلة نداء السودان، اما فيما يتعلق بموقفه الاخير فهذا شأن تقديري يرجع للحزب .

* الا توافقيني الرأي بأن تجمع المهنيين ومن خلال سكرتاريته الاولى شكل ترسانة قوية لنجاح الثورة، الا انه بعد سقوط نظام المخلوع تواضع كثيرا واصبحت قواعده وشعبيته في تراجع ؟

نجح التجمع في بداية وقبل الثورة لأن الاتفاق على الحد الادنى وهو سقوط النظام وقد تحقق ذلك، بعد نجاح الثورة اطلت بعض القضايا التي قطعا تحتاج الى وقت لتقييم التجربة هذا فضلا عن الوثيقة الدستورية المعطوبة التى كبلت عديد القضايا.

الجريدة