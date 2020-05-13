إيران توجه تهديدا قويا إلى ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن طهران سترد بقوة على أي مغامرة عسكرية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد بلاده.

موسكو – سبوتنيك. وعلق السفير الإيراني على حق النقض للرئيس دونالد ترامب في قرار الكونغرس الذي يمنعه من استخدام القوة العسكرية ضد إيران

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “قد يكون لإجراءات ترامب في حق النقض هدفان، أولا، أن تكون هذه المسألة جزء من الخلافات الحزبية في الولايات المتحدة ومحاولة للفوز بالانتخابات المقبلة، والجانب الثاني هو أنه من المرجح أن تكون الولايات المتحدة عازمة على خوض صراع عسكري مع إيران”.

وأعرب السفير الإيراني لدى روسيا عن أمله في “ألا يملي إجراء ترامب الهدف الثاني، لأن رد إيران على أي مغامرة عسكرية للولايات المتحدة سيكون قاسيا”.