نائب أردني: تهديدات الكونغرس جاءت بسبب موقفنا الرافض لـ”صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن “الأردن والولايات المتحدة الأمريكية يتمتعان بعلاقات تاريخية، لكن هناك ضغوطات على السياسة الأردنية بسبب ما يسمى صفقة القرن الأمريكية”.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن “إدارة الكيان الصهيوني تسعى بشكل جاد وبدعم أمريكي لضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى دولة إسرائيل وهذا بحد ذاته تحد سياسي حقيقي ولا سيما لأن الملك دائما وأبدا مع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد أن “الضغط من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية على الأردن في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي فرضها فيروس كورونا على المنطقة كلها جاء الآن على شكل طلب بشكل غير مباشر لتسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي”.

وتابع: “إلا أن قرار محكمة التمييز الأردنية جاء بعدم تسليم التميمي وأخذ الحكم الدرجة القطعية بالمحاكم الثلاثة الأساسية، ناهيك بأن مجلس النواب لم يقر اتفاقية تبادل المحكوم عليهم ما بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية”.

وحذر سبعة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأردن، من أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى فرض عقوبات على عمان، ما لم تقدم على تسليم المواطنية الأردنية فلسطينية الأصل أحلام التميمي لواشنطن.