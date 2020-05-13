فيروس كورونا” يدخل البرلمان المصري… إصابة نائبة وعزل 11 آخرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وضع 11 نائبا بالحجر الصحي من المخالطين للنائبة التي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، شيرين فراج.

وقال النائب طارق الخولي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، مع الإعلامي رامي رضوان: “نتمنى بشكل عاجل الشفاء للنائبة شرين فراج، ولكل المصابين”، لافتا إلى أن “البرلمان كان متوقفا لفترة طويلة وعاد مؤخرا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا دعما للطبقات الأكثر تضررا من جراء الأزمة”.

وتحدث الخولي عن الإجراءات الاحترازية بالبرلمان، مؤكدا أن الدخول للمجلس يتم عبر بوابات تعقيم صنعتها القوات المسلحة، وهناك مسافة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل لـ1.20 متر، وأن جميع النواب على وعي كامل، ولا يصافحون بعضهم.

ولفت إلى أن المخالطين للنائبة المصابة سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، ومعظمهم من لجنة الخطة والموازنة ويقدر عددهم بـ11 نائبا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعليق للجلسات، ولا يوجد أي نائب يريد التهاون في واجبه البرلماني.

وأضاف النائب المصري أن “البرلمان كان متوقفا عن العمل بسبب الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا، ولكنه عاود العمل يوم 3 مايو/أيار الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية”.

وكان وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، كشف أن 12 نائبًا خالطوا النائبة شيرين فراج، التي تبين أنها مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بعدما أجرت تحاليل وظهرت النتيجة إيجابية، مؤكدا أنه سيتم إجراء مسحة “اختبار كورونا” للجميع النواب الذين ثبتت مخالطتهم للنائبة المصابة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، شفاء 154 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما تم تسجيل 347 حالة جديدة، و11 وفاة حالة جديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا بلغ 10093 حالة، من بينها 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.