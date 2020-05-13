فيروس كورونا” يدخل البرلمان المصري… إصابة نائبة وعزل 11 آخرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وضع 11 نائبا بالحجر الصحي من المخالطين للنائبة التي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، شيرين فراج.
وقال النائب طارق الخولي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، مع الإعلامي رامي رضوان: “نتمنى بشكل عاجل الشفاء للنائبة شرين فراج، ولكل المصابين”، لافتا إلى أن “البرلمان كان متوقفا لفترة طويلة وعاد مؤخرا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا دعما للطبقات الأكثر تضررا من جراء الأزمة”.
وتحدث الخولي عن الإجراءات الاحترازية بالبرلمان، مؤكدا أن الدخول للمجلس يتم عبر بوابات تعقيم صنعتها القوات المسلحة، وهناك مسافة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل لـ1.20 متر، وأن جميع النواب على وعي كامل، ولا يصافحون بعضهم.
ولفت إلى أن المخالطين للنائبة المصابة سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، ومعظمهم من لجنة الخطة والموازنة ويقدر عددهم بـ11 نائبا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعليق للجلسات، ولا يوجد أي نائب يريد التهاون في واجبه البرلماني.
وأضاف النائب المصري أن “البرلمان كان متوقفا عن العمل بسبب الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا، ولكنه عاود العمل يوم 3 مايو/أيار الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية”.
وكان وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، كشف أن 12 نائبًا خالطوا النائبة شيرين فراج، التي تبين أنها مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بعدما أجرت تحاليل وظهرت النتيجة إيجابية، مؤكدا أنه سيتم إجراء مسحة “اختبار كورونا” للجميع النواب الذين ثبتت مخالطتهم للنائبة المصابة بكورونا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، شفاء 154 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما تم تسجيل 347 حالة جديدة، و11 وفاة حالة جديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا بلغ 10093 حالة، من بينها 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.
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