قوى التغيير تنفي دعوتها سحب الثقة من وزير الصحة

التاريخ: 13-مايو-2020
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نفى تحالف قوى الحرية والتغيير ما أثير حول دعوتها عبر اجتماع يمثل شركاء الفترة الإنتقالية رئيس مجلس الوزراء إلي سحب الثقة عن وزير الصحة د. أكرم علي التوم.
وقالت في بيان لها أصدرته بحسب صحيفة الجريدة اليوم، لم تطالب قوى التغيير بسحب الثقة من وزير الصحة أو أيآ من وزراء حكومة الفترة الإنتقالية، ولم تناقش ذلك في اي مستوى من المستويات سواء كان إجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، أو إجتماعات اللجان الفرعية لقوى الحرية والتغيير.
وأكدت قوى التغيير اهتمامها البالغ بالتقارير التي تردها من ممثليها في اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت دعمها بشكل كامل الجهود التي وصفتها بالمُخلصة التي يقوم بها وزير الصحة والطواقم الطبيه والمتطوعين لمجابهة فيروس كرونا المستجد.
وطالب و سائل الإعلام بالالتزام الأخلاقي و التحلي بالمسئولية المهنية ونشر المعلومات الصحيحة و محاربة الشائعات و الإسهام بإيجابية في إجتياز معركة جائحة الكورونا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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