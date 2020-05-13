ارتفاع إصابات (كورونا) بولاية الجزيرة إلى (64) حالة

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة اليوم الثلاثاء، تسجيل (9) حالات إصابة بفيروس (كورونا).

وكشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة د. إيهاب عبد الله التوم في المنصه الإعلامية بحسب صحيفة الصيحة، أن جملة حالات الإصابة الموجبة بـ(كورونا) في الولاية بلغت (64) حالة، وبلغ الإشتباه (220) حالة، وأوضح أنه تم تسجيل (17) حالة وفاة.

وأكد د. إيهاب أن محلية مدني الكبرى تصدرت جميع محليات الولاية في الإصابة بفيروس (كورونا) ولم تسجل محلية القرشي أي حالات إصابة.

وحذر د. إيهاب من التزايد المستمر في حالات الإصابة بالفيروس، ودعا لضرورة الإلتزام بقرارات وموجهات وزارة الصحة الإحترازية بمنع التجمعات والإلتزام بالتباعد المجتمعي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)