طبيب مصاب بـ”كورونا”: وزير الصحة لا يملك خطة إستراتيجية

كشف مدير مستشفى الأطباء د. أشرف عبد الرزاق عبد الرحمن الفكي الذي أصيب بفيروس “كورونا” موخراً، عن إهمال واضح من وزارة الصحة تجاه الأطباء المصابين بالجائحة والمعزولين بمنازلهم، وعدم تقديم أي نوع من الرعاية الطبية، وأوضح أنه كمصاب اضطر للاستعانة بمراكز في السعودية وايرلندا مع زملاء.

وأبدى د. أشرف خلال خطاب نشر اليوم، تعاطفه مع المرضى والمشتبهين من غير الأطباء المحجورين في منازلهم بدون أدنى رعاية طبية أو حتى سؤال بسيط عن حالتهم الصحية والنفسية، وأكد أنهم يمثلون شريحة كبيرة لا تكلف الدولة أي موارد مالية غير متابعتهم تلفونياً بواسطة طبيب لضمان استقرار حالتهم، وقال إن (الكول سنتر) لا يهتم باتصالات المرضى ويتم إغلاق الهاتف في وجوههم.

واعتبر د. أشرف بحسب صحيفة الصيحة، أن وزير الصحة د. أكرم علي التوم ليست لديه أي خطة إستراتيجية كقائد لـ”الجيش الأبيض”، واتهم الوزير بالاستمرار في الخطاب الثوري متحدياً النظام السابق دون تقديم علاج للمرضى.

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وانتقد د. أشرف طرق مقابلة مرضى “كورونا” دون تحديث للقوانين والبروتوكولات العلاجية والإرشادية والتي تتغير يوميًا في دول العالم. وتساءل عن علم الوزير بإحصاءات المرضى والمشتبه بهم في المنازل.

وكشف د. أشرف أن من قام بحجر الطواقم الطبية وقفل المستشفيات من غير أساس علمي هم إدارة الوبائيات بالوزارة، ونبه إلى أن (80%) من الشعب السوداني يتلقون العلاج المستشفيات الخاصة، وأبدى أسفه على أن إدارة الوبائيات والوزير سبب في إنهيارها وبالتالي إنهارت الخدمات الصحية. واستنكر حجر وزيرة العمل ومن قبلها وزير الإعلام وأيضاً وزير الطاقة والتعدين ووالي الجزيرة وغيرهم بناءً على توصيات وزارة الصحة، مع العلم أنه لم تظهر عليهم أي أعراض فقط لأنهم خالطوا مرصى بفيروس “كورونا”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)