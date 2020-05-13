تجار جملة: فرض (رسوم كورونا) شائعة

التاريخ: 13-مايو-2020
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قال تجار جملة بحلة كوكو في شرق النيل، إن السلطات المحلية لم تفرض عليهم دفع مبلغ ألف جنيه “رسوم كورونا” للسماح لهم بالعمل، كما تردد مؤخراً.
وقال التاجر عثمان عبد الله بحسب صحيفة الصيحة، إنهم كتجار جملة لا يمانعون في دعم جهود الصحة لمكافحة الجائحة لكنهم لم يدفعوا اي رسوم خاصة بـ”كورونا”.
من جانبه، استبعد التاجر آدم سليمان، أن تكون هنالك رسوم مفروضة باسم “كورونا”، واعتبر أن من يطلقون مثل هذه الشائعات التي وصفها بـ”المغرضة” يريدون إحراج حكومة حمدوك.
بدوره، قال التاجر عبد الله سر الختم، إنه سمع بصدور بيان رسمي من كيان يسمى شعبة تجار الجملة أعلنوا فيه توقفهم عن العمل بسبب رسوم “كورونا”، ووصفها بأنها بيانات غير صحيحة لأنه تاجر جملة ولم تصله أي مطالبات بالدفع لـ”كورونا” أو غيرها من الرسوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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