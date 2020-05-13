التاريخ: 13-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء 13 مايو 2020م الوطن الالكترونية: – ١٣٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا

– السودان يرفض مقترح إثيوبيا لتوقيع اتفاق جزئي لملء سد النهضة

– أطباء يؤكدون وجود خلل في النظام الصحي

– تفكيك شبكات متخصصة في تهريب المخدرات السوداني الالكترونية: – المكون العسكري يدرس أسماء 3 مرشحين لشغل حقيبة وزارة الدفاع بالسودان

– المالية توجه بصرف مرتبات مايو عبر الصراف الآلي

– شركاء الحُكم في السودان يوصون بإقالة وزير الصحة

– البرهان يبحث مسار تنفيذ إتفاق سلام جوبا مع مسؤولين بجنوب السودان. – الإتحادي الأصل يحذر من تجدد الأحداث الأهلية ويدعو لإبراز هيبة الدولة

– مستشفى الشعب يوضح أسباب إنسحاب الأطباء الأسبوع الماضي Advertisements صحيفة مصادر: – “الحرية والتغيير” : لم نطالب بإقالة وزير الصحة – الصحة : (134) إصابة و(6) وفيات بكورونا

– ظر التجول الشامل بجنوب كردفان لثلاثة أيام صحيفة المجهر السياسي: – سلطات المطار تبعد سودانيِّين حاولا دخول البلاد على طائرة شحن تركية

– اصابة قيادي بقوى الحرية والتغيير بفيروس “كورونا”

– اصابة (134) ووفاة (6) بفيروس كورونا اليوم “الثلاثاء”

– “حمدوك” يرفض عرضاً إثيوبياً لتوقيع اتفاق جزئي لملء سد النهضة

– وزير الشؤون الدينية ل(المجهر) : لم أوجه لجان المقاومة نحو المساجد الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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