إحالة ملف محطة مياه الصالحة الى لجنة إزالة التمكين

أعلن والي ولاية الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي إحالة ملف محطة مياه الصالحة الجديدة الى لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد طبقا لما تبين له خلال زيارته التفقدية مساء اليوم للمحطة التي رافقه فيها حاتم ابو قرون مدير عام وزارة البني التحتية وانور السادات مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم .

وجاءت الزيارة بحسب سونا بناء على الشكاوي التي وردت من المواطنين والذين كانوا يعتقدون ان هناك عمل تخريبي مقصود بقفل بلوفة المحطة غير انه اتضح ان المشكلة ترجع الي خلل واضح في تنفيذ المحطة بوجود عيوب كبيرة في الفلاتر مما اقعد المحطة وصارت تعمل فقط بنسبة ٥٠٪ من طاقتها الانتاجية، مما يشير الى فساد واضح وعدم كفاءة الشركة المنفذة، وقال ان خدمة المياه قضية جوهرية لا تقبل التلاعب.

ووجه الوالي بتنفيذ معالجات عاجلة لتوفير المياه لسكان مناطق جادين وهجليجة والقيعة بواسطة التناكر وتشغيل كل الابار الموجودة بالمنطقة وتوصيل خط مياه لمنطقة العقيدات، فيما وعد بالشروع في ايجاد تمويل للمحطة الكبيرة التي ستنتج ٣٠٠ الف متر مكعب في اليوم تكفي كل مناطق جنوب امدرمان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)