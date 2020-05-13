3 مرشحين لشغل حقيبة وزارة الدفاع بالسودان

التاريخ: 13-مايو-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة كشف عضو المجلس السيادي الفريق أول شمس الدين كباشي عن أن المكون العسكري يدرس أسماء 3 مرشحين لشغل حقيبة وزارة الدفاع خلفا للراحل الفريق أول جمال الدين عمر. وقال شمس الدين، بحسب “العين الإخبارية”، إن “مشاورات مكثفة تجري بين أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي لاختيار وزير الدفاع”. Advertisements وأوضح “كباشي” أن “من أبرز الأسماء المرشحة اللواء ياسين إبراهيم ياسين الدفعة (29)، واللواء عبدالرحمن عوض الدفعة (28) واللواء آدم محمود جار النبي الدفعة (31). وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، لاقته المنية إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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