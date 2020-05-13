عاجل .. فرض حظر التجول الشامل في مدينة كادوقلي

أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان حظرا للتجول الشامل لمدة ثلاثة أيام على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة كادوقلي وقال الأمين العام لحكومة الولاية موسى جبر. لوكالة السودان للأنباء الثلاثاء، أن المتسببين في الأحداث مجموعة خارجة عن القانون.

مضيفاً ان الضالعين في تلك الأعمال “أفراد مقدور عليهم”، مؤكدا أن يد القانون ستطالهم ونبه إلى إن الحظر الشامل يقضى بمنع الخروج والتحرك من المنازل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)