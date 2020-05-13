مستشفى الشعب يوضح أسباب إنسحاب الأطباء الأسبوع الماضي

التاريخ: 13-مايو-2020
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قال مدير مستشفى الشعب التعليمي د. مؤمن مختار, إن إنسحاب الأطباء الأسبوع الماضي بسبب طلب تعقيم المستشفى بعد حدوث حالة وفاة لحالة مشتبهة بفيروس كورونا. وذكر الثلاثاء, ان الحالة المشتبهة توفيت بقسم القلب مساء الخميس الماضي.
وأضاف:بحسب صحيفة السوداني” الأطباء بالمستشفى أثروا الانسحاب عن العمل مطالبين بتعقيم القسم وفقاً لإجراءات السلامة الصحية وأشار مؤمن, إلى أن مطالبهم تتمثل في توفير ترحيل من وإلى المستشفى وتوفير الإعاشة وتوفير المعينات الوقائية، مؤكداً وفرة المعينات الوقائية ومُستلزمات الحماية الشخصية للكادر الطبي بالمستشفى ولم يحدث بها نقص منذ ظهور الجائحة.
ونوه في تلك الأثناء, إلى معالجة فورية للمشكلة بتكوين لجنة ليصبحوا جزءاً من الحل، لافتاً إلى أن الانسحاب أنحصر فقط في قسم القلب وأن بقية الأقسام والوحدات تعمل بصورة طبيعية حتى يوم الثلاثاء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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