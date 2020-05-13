الإتحادي الأصل يحذر من تجدد الأحداث الأهلية ويدعو لإبراز هيبة الدولة

شدد الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل على دور الدولة في حماية الأمن، ودعا إلى ضرورة إبراز هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وتحقيق العدالة، وقومية المؤسسات، بما يضمن سلاسة الانتقال والوصول الى الديمقراطية ودولة القانون والحرية.

وحث نائب رئيس الحزب السيد جعفر الصادق الميرغني في بيان الثلاثاء, بحسب صحيفة السوداني حول الأحداث التي شهدتها مدينة كسلا مؤخراً, الأطراف موضع النزاع على إكبار مساعي الصلح، شاكراً لهم دورهم في تغليب روح السلم والحكمة والوطنية.

Advertisements

و كما دعا إلى رتق النسيج الإجتماعي، والعمل على افشاء روح المواطنة، وحذر من تجدد مثل هذا النوع من الأزمات ومدى خطورتها على الحاضر والمستقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)