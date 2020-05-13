اصابة قيادي بقوى الحرية والتغيير بفايروس كورونا

اعلن الناطق الرسمي للتجمع الاتحادي، وعضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير “جعفر حسن عثمان” عن اصابته بفايروس كوفيد 19 (كورونا) مؤكدا انه ظل في الحجر المنزلي منذ 4 ايام.

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وكتب جعفر على حسابه بفيس بوك اليوم “الثلاثاء”: “قدر الله وماشاء الله فعل، اليوم ظهرت نتيجة فحصي لكورونا و كانت ايجابية وانا في حجر منزلي منذ 4 ايام ،اتمني من الله أن لا اكون سبب في نقل الفايروس لأي شخص وعلى كل من خالطني في الأيام الأخيرة أخذ الحيطة وإتباع إرشادات وزارة الصحة”.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، كتب عدد من قيادات التجمع الاتحادي على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي معلنين عن إصابة “جعفر” ،وخضوعه للعزل الصحي .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)