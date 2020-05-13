التاريخ: 13-مايو-2020 فى : أخبار 31 مشاهدة نفى البروفيسر علي شمو شائعة وفاته التي تناقلتها الأسافير.. مما تسببت بحالة من القلق. والازعاج لاهله ومعارفه…وقد تلقى شمو عددا من المكالمات التي يسعى أصحابها للاطمئنان عليه وذلك بحسب صحيفة اليوم التالي وقد درج في السنوات الإخيرة بعض ضعاف النفوس على إطلاق شائعات وفاة بعض اعلام البلاد مسببين حالات من البلبلة وسط المجتمع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على شمو ينفي خبر وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.