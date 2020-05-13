السودان: 6 وفيات و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 12 مايو 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل (134) إصابة جديدة بفايروس كوفد 19، من بينها (6) وفيات، ليرتفع العدد الكلي للاصابات إلى (1661) منذ بدء الجائحة.



سجلت الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم بلغت(104) ، وحالة واحدة بولاية سنار، و21 حالة في ولاية الجزيرة، و8 حالات في ولاية القضارف والنيل الازرق.

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وتشير تقارير ادارة الاوبئة إلى تسجيل (4) وفيات بالعاصمة الخرطوم وحالة وفاة واحدة في كل من ولايتي الجزيرة وسنار.

وقالت الوزارة إن جملة الوفيات بالفايروس بلغت (80)، فيما ارتفعت اعداد المتعافين إلى(173).