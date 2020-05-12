عاجل| قرار هام من بشأن جنوب كردفان.. إقرا التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان فى إجتماع طارئ اليوم الثلاثاء حظر التجوال الشامل لمدة ثلاثة أيام على خلفية الأحداث التى شهدتها مدينة كادقلي وراح ضحيتها عدد من المواطنين.



ووصف الأستاذ موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية ما وقع من إشتباكات في سوق مدينة كادقلى وبعض أحيائها بأنه تم من مجموعة خارجة عن القانون وان ما حدث لا يعدو كونه "تفلتات فردية ليست لها طابع إثني أو قبلي"

Advertisements

وأضاف الأمين العام لحكومة الولاية في تصريح لـ(سونا) بأن الضالعين في هذه الاعمال "أفراد مقدور عليهم وستطالهم يد القانون."

واوضح أن أمراء الإدارات الأهلية عقدوا إجتماعاً اكدوا فيه ان لا علاقة لهم بما جري على الأرض.

وأشار جبر إلى أن إجتماع لجنة أمن الولاية شدد على الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك والخروج من المنازل طيلة أيام الحظر المعلنة بالإضافة إلى منع التجمعات وإقامة الصلوات الجماعية بالمساجد مع الإكتفاء بالآذان فقط لمجابهة كورونا.

و اكد ان الوضع الان تحت السيطرة وأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بسطت هيبتها على جميع المواقع لمنع أي إختراق للأمن والإستقرار.