عاجل.. السودان يسجل 161 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء 12 مايو 2020

أعلن وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال 24 ساعة بلغ 161 إصابة و4 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1526 والوفيات إلى 74، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.



وكان وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، أكد أهمية مد فترة الإغلاق الشامل في ولاية (الخرطوم) لمدة 10 أيام، لأنه في الفترة الماضية التي فُرض فيها الإغلاق كانت هناك انتهاكات كثيرة للحظر، لذلك كان المد أمرا مهما جدا.

وقال وزير الصحة السوداني - في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية - إن فترة الإغلاق الأولى (التى استمرت 3 أسابيع) ساعدت الحكومة في توصيل الاحتياجات إلى الأحياء، معربا عن أسفه لأن المرافق الصحية الحكومية والخاصة يفترض أن يكون فيها مناطق فرز في البداية، لكن هذا الأمر ما تم إلى الآن.

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة لا يجب أن تُغلق تماما، بل عليها استقبال الحالات الطارئة، والعيادات الخاصة أيضا يجب أن تستمر في العمل، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع نقل العدوى، مضيفا أن النظام الصحي يجب أن يستمر في تقديم خدماته للمواطن بغض النظر عن التعامل مع فيروس كورونا.