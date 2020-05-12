وزير الصحة: نسعى لتقليل الوفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء 12 مايو 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين قال وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، إن نسبة الوفيات بفايروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 4،9 في المائة، مؤكداً سعى السلطات لتقليل النسبة من خلال التدابير العلاجية والوقائية.

وكشف التوم في تصريحات صحافية اليوم (الثلاثاء) عن دعم وزارة الصحة بولاية الخرطوم بعدد (10) سيارات اسعاف اضافية للحالات الطارئة. Advertisements وقال التوم إن الوزارة وضعت خطة طويلة المدى لعلاج مرضى الأمراض المزمنة. واستنكر وزير الصحة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية، مناشدا القوات النظامية لتقديم كامل الحماية للعاملين بالحقل الصحي. وبلغت جملة الإصابات بفايروس كورونا المستجد (1526)، من بينها (74) وفاة، فيما بلغت اعداد المتعافين (161).

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