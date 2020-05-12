اجتماع لشركاء الحكم في السودان يوصى بإقالة وزير الصحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مصادر مطلعة” للتيار نت “إن اجتماعاً لشركاء الحكم في السودان أوصى بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم على خلفية إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وعقد شركاء الحكم في السودان، مجلس السيادة الانتقالي، مجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير اجتماعا، الخميس الماضي، تناول تدابير مواجهة الوباء العالمي.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع أوصى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بإصدار قرار إقالة التوم لاتخاذه قرارات خاطئة في معالجة أزمة تفشي كورونا. المادة السابقة لقمان احمد في الحجر الصحي

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