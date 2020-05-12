لقمان احمد في الحجر الصحي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دخل مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ لقمان أحمد الحجر الصحي بمنزله، بعد أن خالط الأسبوع الماضي أحد الأشخاص في إجتماع، ثبتت إصابته بعد ذلك بفايروس كورونا، ويدير لقمان أعماله من خلال الهاتف ويقف على كل كبيرة وصغيرة في عمل جهازي الإذاعة والتلفزيون عبر التواصل لحظة بلحظة مع العاملين.

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