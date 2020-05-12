الداعية عادل الكلباني يحرض سعودياً على طلاق زوجته لأنها تضع مساحيق التجميل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الداعيةي السعود، عادل الكلباني، جدلاً واسعاً، بعد تعليق له على صورة فتاة تغيرت ملامحها تماماً بسبب مساحيق التجميل.

بدأت القصة حين نشر أحد المُغردين صورتين لفتاة، قبل وبعد مساحيق التجميل التي غيرتها تماماً، وطرح سؤالاً على الكلباني قائلاً: “السلام عليكم يا شيخنا الفاضل هل يجوز في مثل هذي الحالة استرجاع المهر؟”.وقام الداعية الكلباني بإعادة التغريدة، والإجابة عليها قائلاً: “بل يجب”، مُحرضاً اياه على استرجاع المهر.وأثارت إجابة الكلباني غضباً واسعاً بين المُتابعين الذين اتهموه بمُخالفة تعاليم الدين الإسلامي بالسخرية من خلق الله، والتنمر على فتاة بريئة لم تخلق نفسها ولم تختر شكلها، فكتبت ديانا مُذكرةً اياه بأنه ليس وسيماً أيضاً: “والله أنها قبل الميك اب أحلى منك”.واستنكر حسن تنمر الداعية الكلباني وطرح عدة أسئلة عليه قائلاً:”و هل اخترت يا شيخ لونك أو شكلك مثلاً؟ وهل التنمر يا شيخنا من رحمة الإسلام و تعاليمه ؟ و هل راقبت نفسك قليلا في المرآة لتجد نفسك لست أفضل منها شكلا؟”.ورأت مُغردة أخرى أن الفتاة لو رأت التعليقات لاحتاجت إلى علاج نفسي، وكتبت: “والله هي الي تحتاج علاج نفسي اذا بتقابل نفس عقلياتكم”وكتب فهد العتيبي: “اللهم لا شماتة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يمكن تكون متزوجة وحبت تتعدل وتتجمل ومن حقها، لاتشمتون في خلقه”.