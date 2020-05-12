إسرائيل ترد الجميل لـ”ابن سلمان” وتروّج للسياحة السعودية مستشهدة بآيات قرآنية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت صفحة “إسرائيل بالخليج” على تويتر والتابعة لخارجية الاحتلال، تغريدة عبر صفحتها “بتويتر” تروّج فيها للسياحة في السعودية، وتستشهد بآيات قرآنية ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

ووفق ما رصدته (وطن) قامت الصفحة بإعادة تغريدة مقطع فيديو من صفحة “هاشتاق السعودية”، يظهر تصويراً من الجو لشلالات “الحبلة” بمحافظة “أحد رفيدة” بالسعودية.

وعلّقت الصفحة على مقطع الفيديو بالعبارة: “أمام هذا المنظر الرائع من السعودية يستحضرنا قوله تعالى في سورة الزمر: “ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه”.

وأثارت تغريدة الصفحة الإسرائيلية، ردود أفعال متباينة عبر “تويتر”، حيث من المغردين من سخر من أداء الصفحة واستخدامها للآيات القرآنية للترويج للسياحة في السعودية.

ومنهم من اعتبر بأنها صفحة لا تأتي إلا بالباطل وتحاول أن تطرح نفسها قريبة من المجتمع العربي والإسلامي ولكن الحقيقة بأنهم لا يكنون له إلا العداء والحقد والكراهية.

واعتبر آخرون أن المقطع بمثابة مغازلة للمملكة ورد الجميل لابن سلمان الذي حقق للاحتلال في سنوات قليلة ما لم يكن يتخليه ولا يحلم به، من تطبيع علني ومعاداة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل تبجح ونكران.

هذا وشهدت الشهور الأخيرة، انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع «إسرائيل»، رغم أن التصريح بهذا الأمر علنا كان من قبيل «التابوهات» (المحرمات)، قبل وصول الأمير «محمد بن سلمان»، إلى رأس السلطة في المملكة.

وتحديدا ومنذ إزاحة الأمير «محمد بن نايف» المعتقل حاليا وتولى الأمير «محمد بن سلمان» ولاية العهد بالسعودية، برز تسارعا لافتا في وتيرة التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

وبدأ الأمر بأنباء عن زيارة سرية متبادلة لمسؤولين رفيعي المستوى في البلدين، كما خرج وزراء في الدولة العبرية يشيدون بالتعاون الاستخباراتي بين الطرفين، علاوة على فتوى مفتي عام السعودية، «عبدالعزيز آل الشيخ»، بعدم جواز قتال (إسرائيل).

وانتشرت على نطاق واسع مقالات في الصحف ووسائل الإعلام السعودية، تدعو علانية للتطبيع وعقد اتفاقية سلام بين السعودية و(إسرائيل)، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك؛ بتأكيده أن تل أبيب ستكون الوجهة السياحية الأولى بالنسبة إلى السعوديين، إضافة إلى التغني بتاريخ اليهود، مقابل شن اتهامات وانتقادلات لاذعة للفلسطينيين.