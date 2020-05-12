فرنسا ذبابة تمتص ثروات إفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد نائب رئيس وزراء إيطاليا لويجي دي مايو في تصريحات سابقة فرنسا محملا إياها مسؤولية هجرة الشباب الأفريقي إلى أوروبا، ولاقى هذا الانتقاد استحسانا من شباب أفارقة على مواقع التواصل.

وقال دي مايو، ان فرنسا هي التي افقر القارة الافريقية وامتصها وشبهها بحشر ماصة واضاف لويجي دي مايو: “فرنسا هي ذبابة أخرى تمتص إفريقيا”، حيث قامت بسرقة خيرات القارة بعد ان استعمرت معظم دولها خاصة غرب افريقيا .

وعبر شباب افريقيا على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم البالغة لتصريحات نائب رئيس الوزراء الايطالي عن سياسة فرنسا في القارة السمراء .

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وحمل دي مايو، فرنسا مسؤولية رئيسية في موجات الهجرة من إفريقيا. ” إذا وُجد أناس يهربون (من بلدانهم)، فهذا يعود لكون بعض البلدان الأوروبية ـ لاسيما فرنسا ـ لم تكف أبدا عن استعمار إفريقيا”.

وطالب السياسي الإيطالي بأن يعاقب الاتحاد الأوروبي فرنسا لأنها تدفع الأفارقة إلى الفقر.

وفي وقت سابق اثار طبيبان فرنسيان غضب الافارقة بدعوتهم لاجراءات تجارب الكورونا على الافارقة .