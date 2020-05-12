الخليج 365 : أحبط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا ) المدافع الأيمن لفريق الهلال أطهر الطاهر وحرمه من مغادرة البيت الازرق وتوقيع عقد مبدئي مع احد أندية شمال أفريقيا بعد نهاية عقده في العاشر من مايو الحالي حيث أصدر مجلس الفيفا منشورا أكد فيه استمرار اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم إلى حين انتهاء الموسم الرياضي بسبب فايروس كوورنا المستجد الذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي في كل العالموكان اطهر الطاهر قد أكد مغادرة الهلال بعد نهاية عقده لخوض تجربة احترافية خارج البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على التفاصيل.. الفيفا يحبط أطهر الطاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.