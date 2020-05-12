ابوعركي البخيت يرفض طلب إتحاد الفنانين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طمأن رئيس إتحاد الفنانين، الفنان الدكتور عبدالقادر سالم الجميع بشأن الحالة الصحية للفنان أبوعركي البخيت وقال سالم أن الفنان الكبير في تحسن بحمد الله وإنه تحدث الي نجله يزابوعركي عبر الهاتف، مضيفا: أن عدد من أعضاء إتحاد الفنانين كانوا في طريقهم الأسبوع الماضي لزيارة أبو عركي لتحيته من علي البعد خارج،المنزل ومؤازرته ودعمه معنويا إلا انه طلب عدم الزيارة شاكرا لهم مبادرتهم ،وطالب بنقل تحياته لكل أعضاء إتحاد الفنانين راجيا لهم دوام الصحة والعافية.

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