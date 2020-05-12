استضاف الصحفي محمد الأمين نور الدائم على عبر برنامجه (أجراس شو) المذاع على فضائية الهلال المطربة السودانية الصاعدة والمثيرة للجدل عائشة الجبل.
وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد كشفت عائشة عبر الحوار الساخن عن عدد من النقاط المثيرة للجدل أبرزها الأغاني الهابطة التي اشتهرت بها وداومت على ترديدها.
وتطرقت الفنانة الشهيرية باسم عائشة الجبيلة لعدد من القضايا وأكدت بحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 عن الأرقام التي تحصل عليها نظير أموال النقطة التي ترمى عليها أثناء الغناء.
وقالت أن في بعض الحفلات لا تحصل على أموال نقطة ولكن رغم ذلك تخرج سعيدة بسبب جمال الحفل, بينما في الغالب تحصل على 100 مليون وفي بعض الأحيان 150 مليون في حفل واحد.
وأكدت أن تملك منزل من أموال النقطة التي تفوق المبلغ المتفق عليه في الحفل بمئات المرات على حد تعبيرها, وذكرت أنها تمكنت من بناء بيت لوالدتها وفي القريب ستقوم ببناء المنزل لطوابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل: (أنا أصغر فنانة وأمتلك منزل وسيارة من أموال النقطة واحصل على (150) مليون نقطة في الحفل الواحد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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