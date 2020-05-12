مطالب بالتدرج في الحظر بالأسواق

طالب رئیس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبیب الله الجھات المسؤولة برفع الحظر تدریجیاً عن الأسواق، موضحاً بأن موسم رمضان كان موسماً لكل التجار،

وقال إن استمرارالحظر یضر بالتجار لما علیھم من التزامات مالیة خاصة تجار الجملة وھنالك بضائع متكدسة بالمحلات لاتتحمل فترة تخزین أطول، مشیراً إلى أن التدرج في رفع الحظر لموسم العید ربما یخفف من حدة خسائر البضائع المخزنة لدى التجار

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وتوقع بحسب صحيفة (السوداني) الیوم (الثلاثاء)حدوث تراجع كبیر في الأسعار عقب فتح الأسواق، وأشار إلى عدم معرفتھ بندرة أو وفرة السلع حالیاً بالأسواق لأن كافة الأسواق مغلقة واستطرد: لكنني أتوقع أن تكون الخسارة كبیرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)