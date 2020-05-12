شكاوى من سوء توزیع الدقیق على المخابز

شكي عدد من أصحاب المخابز من سوء توزیع الدقیق وقال صاحب مخبز ببحري دفع الله محمدالیوم (الثلاثاء) أن ھنالك مشكلة في توزیع الدقیق من قبل المحلیات، واشار إلى أن أغلب المخابز تستلم الدقیق من محلیات أخرى مما یعرقل سیر الإنتاج، فضلاً عن انعدام العدالة في التوزیع مما أدى إلى تضرر أصحاب المخابز والمواطنین،

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لافتاً بحسب صحيفة السوداني إلى انسیاب الغاز بصورة طبیعیة، مؤمناً على استمرار أزمة الخبز وحدوث ربكة في التوزیع حیث یستلم حصته من محلیة الخرطوم وھو یعمل بمحلیة بحري شرق النیل (25 (جوالاً یوم الأربعاء من كل أسبوع، ونوه الى الالتزام بتوزیع الدقیق بالمحلیات والذي زاد من الأزمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)